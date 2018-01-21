Известный британский рок-музыкант Джим Родфорд скончался от травм

В возрасте 76 лет скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы, участник известных британских рок-групп The Kinks, Argent и The Zombies, бас-гитарист Джим Родфорд.

Основатель и клавишник группы The Zombies, двоюродный брат усопшего Род Арджент написал в Facebook: "С глубокой печалью я узнал, что мой дорогой двоюродный брат, с которым мы дружили на протяжении всей жизни, Джим Родфорд умер этим утром после падения с лестницы".

В 1978-1996 годах Джим Родфорд играл в группе The Kinks, позже присоединился к группе своего двоюродного брата Argent, напоминает ТАСС. После очередного возрождения коллектива The Zombies в 2004 году музыкант вновь влился в его ряды.