Делегация КНДР прибыла в Сеул

В Южную Корею прибыла северокорейская делегация, цель которой — проверка площадок для выступления художественных коллективов из КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В составе делегации — семь человек, ее возглавляет руководитель известного женского музыкального коллектива "Монранбон", передает "Интерфакс". Представители Северной Кореи прибыли в Сеул на автобусе, откуда проследуют к месту проведения Игр поездом.

Ранее на межкорейских переговорах, прошедших на министерском уровне, была достигнута договоренность об участии северокорейских спортсменов в выступлениях на Олимпиаде.