Эрдоган твердо решил разорвать связи сирийских курдов и американцев

Москва призывает все стороны конфликта в Сирии к сдержанности. Об этом заявили в российском МИДе. Ситуация обострилась после того, как Турция начала военную операцию против курдов в сирийском Африне. Местные СМИ сообщили о десяти погибших в ходе турецких бомбардировок. Обстрелу подверглась и территория Турции — неизвестные выпустили по городу Килис три ракеты со стороны Сирии.

За дымом над турецко-сирийской границей следят все новостные агентства. Все потому, что Турция начала военную операцию против вооруженных формирований курдов в районе сирийского Африна.

Необходимость этой операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил еще несколько дней назад. Анкара уверена – в этом районе находятся вооруженные сторонники Рабочей партии Курдистана, которую Турция давно признала террористической.

Именно через Африн с побережья Средиземного моря в Турцию попадает вооружение для РПК, считают в Анкаре. И большая его часть дальше отправляется в Диярбакыр – настоящий костер на территории Турции.

Там курдские борцы с официальной властью регулярно устраивают теракты. После операции в Африне РПК лишится поддержки из-за моря, пообещал Эрдоган: "Мы постепенно уничтожим этот коридор, начиная с запада. Операция в Африне уже началась. За этим последует Манбидж. После этого мы уничтожим этих грязных террористов, пытающихся вторгнуться в нашу страну, и очистим землю от них до самой иракской границы".

В российском Минобороны сразу после начала операции заявили, что наших военных еще до начала ударов вывели из Африна, личный состав в безопасности. А уже в следующем сообщении отметило причину действий Турции: Анкару фактически вынудили на этот шаг провокации Вашингтона.

По мнению Минобороны РФ, крайне негативную реакцию Анкары вызвали поставки США современного оружия создаваемым ими "пограничным силам". Это ведет к срыву мирного урегулирования и межсирийских переговоров.

Дамаск заявил, что решительно осуждает действия Турции.

А Россия готова выступить арбитром в этой ситуации — уладить все спорные вопросы стороны смогут на конгрессе национального диалога Сирии. Он пройдёт в Сочи в конце января. Как раз только что там прошли совместные консультации России, Ирана и Турции по организации мероприятия. А министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил грядущий конгресс с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. По планам, основной темой на форуме в Сочи станет проект новой сирийской конституции – наш МИД не раз заявлял, что это необходимый шаг для долгожданного мира в регионе.