Скатов и Захаров с побед стартовали на юниорском Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису – первом в сезоне турнире "Большого Шлема", — начали борьбу за первый крупный титул сезона юниоры. Российские теннисисты Тимофей Скатов и Алексей Захаров, "посеянные" в Мельбурне, стартовые матчи выиграли.

Первая ракетка юниорского Australian Open Скатов без труда разобрался с представителем Китая Йе Кон Мо в двух партиях – 6:2, 6:3. Матч Захарова ("посев" №12) против датчанина Дамьена Венгера затянулся на три сета, но в решающем наш игрок победил "всухую" – 7:5, 4:6, 6:0.