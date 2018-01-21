После ночного снегопада в Москве выросли сугробы

21 января 201810:56
После ночного снегопада в Москве выросли сугробыЧитайте нас в Telegram
В Москве за прошедшие сутки выпало 19 процентов месячной нормы осадков, рассказал специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, высота снежного покрова достигла 8 миллиметров.
К утру, согласно данным опорной станции ВДНХ, сугробы выросли до 22 сантиметров, в районе МГУ — до 23 см, в Тушино — до 17 см. Таким образом, размер сугробов в городе достиг рекордных за нынешнюю зиму значений, сообщает "Интерфакс".
По прогнозу синоптиков, снегопад в Москве продолжится, в ближайшие сутки выпадет до 2 миллиметров осадков. Температура повысится до минус 2-4 градусов, передает РИА Новости.
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