После ночного снегопада в Москве выросли сугробы

В Москве за прошедшие сутки выпало 19 процентов месячной нормы осадков, рассказал специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, высота снежного покрова достигла 8 миллиметров.

К утру, согласно данным опорной станции ВДНХ, сугробы выросли до 22 сантиметров, в районе МГУ — до 23 см, в Тушино — до 17 см. Таким образом, размер сугробов в городе достиг рекордных за нынешнюю зиму значений, сообщает "Интерфакс".

По прогнозу синоптиков, снегопад в Москве продолжится, в ближайшие сутки выпадет до 2 миллиметров осадков. Температура повысится до минус 2-4 градусов, передает РИА Новости.