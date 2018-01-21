Любитель тюбинга размазал девушку по машине

Любители зимнего экстрима порой идут на полное безрассудство в поисках адреналина. Жители города Дудинка Красноярского решили устроить заезд на тюбинге, привязанном к автомобилю. Видео прислали на сайт "Мобильного репортёра".

Судя по кадрам, веселье длилось не дольше 20 секунд. На повороте ватрушку занесло, и её пассажирка на полном ходу врезалась в стоящий автомобиль. Очевидцы сообщают, что девушка получила тяжёлые травмы.