Александр Винник, которого просят выдать Россия и США, попросил убежища в Греции

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании нескольких миллиардов долларов, попросил политического убежища в Греции. Об этом сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.

Он отметил, если его подзащитного выдадут американской стороне, то с ним будут обращаться не по европейским стандартам, а, возможно, будут пытать. Кроме того, Винник — эксперт в области блокчейна, а эта информация интересует власти США, что придает делу политическую окраску, добавил адвокат.

По его словам, заявление было направлено министру юстиции Греции, а также в генпрокуратуры Афин и Салоников. На рассмотрение документа потребуется время, поэтому пока Винника никуда не экстрадируют. Если будет принято отрицательное решение, его можно будет обжаловать.

Кроме того, готовится жалоба в Европейский суд по правам человека. Защита россиянина считает, что в отношении него были нарушены определенные статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод, передает "Интерфакс".

В июле 2017 года власти Греции задержали 38-летнего гражданина РФ Александра Винника, которого в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов и манипуляциях с криптовалютой. Запрос на его выдачу также направляла российская Генпрокуратура. На родине он обвиняется в крупном мошенничестве. 4 октября греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.