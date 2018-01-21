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21 января 201811:55

Мария Шарапова: мне надо прибавить еще во многих аспектах

EPA

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Пятикратная чемпионка турниров "Большого Шлема" россиянка Мария Шарапова, которая проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии немке Ангелике Кербер (1:6, 3:6), прокомментировала свою игру. Теннисистка в целом довольна своим состоянием.

В начале разговора с журналистами после матча Шарапова отметила прогресс Кербер по сравнению с прошлым сезоном: "Я не хочу принижать заслуги соперницы. Кербер показала потрясающую игру, действовала агрессивнее, больше рисковала. Во втором сете я не очень хорошо принимала, добавила ей уверенности своими ошибками".

По признанию Марии, во втором сете у нее была небольшая возможность перехватить инициативу: "Но я упустила шанс, совершила ошибку. Иногда это очень многое решает. Мне нужно прибавлять в очень многих аспектах".

"Но если оценивать общую картину начала сезона, то, во-первых, я здорова, — цитирует Шарапову Спортс.Ru со ссылкой на Ausopen.Com. – Для меня это очень важно, потому что теперь вернусь на тренировочный корт и не буду начинать с нуля. Фундамент заложен. Возможно, вы не это хотели услышать, но для меня это важно".

"Мне еще во многом нужно прибавлять, и на это нужно время. Чтобы проводить матчи против соперниц, которые столь здорово играют, мне нужно работать. Самое хорошее, что я сохранила форму и довольно быстро вошла в ритм. Мне кажется, я могла избежать некоторых травм, которые у меня были поначалу. Травма бедра надолго вывела меня из строя", — сказала наша теннисистка.

Марию спросили, не хочется ли ей отдохнуть после столь тяжелых поражений. "Обычно отдыхать мне хочется в первую неделю ноября, так что до этого еще долго, — улыбнулась Шарапова. – Если бы мне сейчас хотелось отдохнуть, это значило бы, что что-то не так. Я не боюсь работы. Конечно, тяжело проигрывать, давать пресс-конференцию после поражения. Но я нацелена на то, чтобы вернуться к работе. И я уверена, что могу добиться успеха – иначе меня бы здесь не было".

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