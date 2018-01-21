В Москве пойман разбойник, который скрывался 17 лет

Полицейским удалось найти и задержать мужчину 1965 года рождения, подозреваемого в разбое на трассе М2 "Крым". Еще в декабре 2000 года мужчина ограбил двух человек в машине "ЗИЛ" в Мценском районе Орловской области, выстрелив в них.

За разбой и похищение 4000 тысяч рублей мужчина 17 лет находился в федеральном розыске. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, при помощи оперативников МУРа, подозреваемого задержали в Москве. В Мценске его поместили под стражу, пишет ТАСС.