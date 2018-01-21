Мэр Махачкалы арестован на 10 суток

Мэр Махачкалы Муса Мусаев решением Советского суда города заключен под арест на 10 суток. Градоначальник обвиняется в земельных махинациях.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев выделил участок площадью около 17,5 тысячи квадратных метров в Махачкале ОАО "АСПК" за плату в 1 миллион 100 тысяч рублей. Между тем, по заключению экспертов, рыночная стоимость этого земельного участка составляет более 81 миллиона рублей. Таким образом, Мусаев, превысил свои должностные полномочия и нанес значительный материальный ущерб бюджету Дагестана, напоминает "Интерфакс".