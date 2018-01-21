"Феникс" отбивается от украинских кибератак

Автор: Дмитрий Киселев

В четверг Верховная Рада Украины приняла закон по Донбассу, который отменяет Минские соглашения и сам механизм переговоров. Таким образом, наступает новая реальность, и она в том, что налицо все признаки войны, которая так нужна Киеву. Закон ликвидирует прежнее название — антитеррористическая операция. То, что предстоит теперь, будет называться войсковая операция, то есть, террористов уже нет.

Зато в законе есть никем пока на Украине не найденные "вооруженные формирования Российской Федерации". Теперь, по крайней мере, они есть хоть на бумаге. То есть — так. Своих же граждан в Донбассе, их волю, интересы, сам факт их жизни в Киеве в упор не видят.

Для "войсковой операции" создается так называемый "объединенный оперативный штаб". Командовать им будет сам Порошенко. Он же, в обход Конституции Украины, получает полномочия использовать войска для подавления протестов населения на всей территории Украины. Это на случай недовольства войной и усугублением нищеты.

Если до сих пор непризнанные республики ДНР и ЛНР были представлены на переговорах и де-факто — сторона Минских соглашений, а Германия, Франция и Россия — гаранты, то по новому украинскому закону ДНР и ЛНР лишь "оккупационные администрации", а оккупант и агрессор — Россия. Так Киеву удобнее начать войну.

Признать, что Донбасс не принял нацистский госпереворот в Киеве, никак нельзя. Даже из практических соображений. Ведь если Россия "агрессор" и "оккупант", то от Америки можно бесплатно получать смертоносное оружие. Пока — противотанковые ракетные комплексы Javelin, а потом и все, что потребуется.

Так можно не платить по внешним долгам, так можно отказаться от предстоящих выборов, так можно оставаться у власти, как мечтается, бесконечно.

Автор: Александр Сладков

Мы находимся недалеко от линии фронта. Изменений в ситуации этот закон здесь пока не вызвал. Военные занимаются своим делом. Впрочем, уже не одна война начиналась с кажущегося спокойствия. Здесь, если и была надежда на мирные переговоры, то на этой неделе она растаяла. Военные вгрызаются в землю по всей линии фронта, теперь ожидая украинского наступления в любом месте и в любую минуту. Собственно, украинской стороне абсолютно все равно на минские соглашения. Будет военным путем реинтегрировать Донбасс.

Несмотря на привычку к опасности многие жители Донбасса воспринимают принятый в Киеве закон не иначе, как объявление войны. "Это война, это блокада, ничего хорошего", — говорит местная жительница.

- Денис Владимирович, война это или не война?

- Вы знаете, трудно назвать это полноценной войной, но с другой стороны, у нас война не останавливается с 2014 года. Стреляют на линии соприкосновения не зависимо от перемирия школьного, хлебного и прочих. Мы давно уже в таком режиме, что давно ожидаем агрессивных действий со стороны Украины, — говорит председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.

"Порошенко заявил, что законопроект позволит быстрее нас вернуть Украину. В его понимании, это освобождение наших земель от нас. Мое личное мнение, этот закон позволит развязать руки украинской военщине", — комментирует закон глава ДНР Александр Захарченко.

Украина заявляет, что намерена силой вернуть Донбасс. Киев открыто игнорирует то, что удалось сохранить в экономике ЛНР и ДНР.

Регион блокируют, отрезают его от украинской финансовой, транспортной системы и даже от сотовых сетей. Последний киевский оператор связи ушел из ДНР. Местная госкомпания "Феникс" работает в авральном режиме.

"Фениксом" пользуюсь, да. Но он, бывает, сразу словит хорошо, бывает, нет, смотря как. Вот сегодня днем с первого раза дозвонилась сыну. А бывает, несколько раз надо набирать. Вот вечером тяжело", — говорит клиент "Феникса".

- Это часть войны, часть гибридной войны, когда они пытаются нас информационно задушить.

- Они это Украина, это Киев?

- Да. Нас отключают от связи, нам запрещают, по сути, вести переписку, мы отключены от Всемирного почтового союза, мы лишены, по воле Украины, получать письма. На сегодняшний день многие люди лишены нормальной связи, — говорит министр связи ДНР Виктор Яценко.

Молодая команда "Феникса" отражает кибератаку со стороны Киева. Новые базовые станции в республике растут, как грибы.

- Каждый день сейчас увеличивается по тридцать тысяч абонентов, — говорит Яценко.

- То есть, вы продаете по тридцать тысяч карточек?

- По тридцать тысяч карточек. Конечно же, это не полноценная связь, если мы говорим о стандартах, к которым привыкли все граждане мира. Мы компенсируем низкой ценой. Сим-карта стоит сто двадцать рублей, абонентская плата стоит пятьдесят рублей в месяц. Это самая низкая цена в мире на пользование сотовой связью.

В Донбассе люди говорят, что Киев не сможет уговорить их вернуться на Украину, и, тем более, невозможно добиться силой.

В глубоком тылу ДНР и ЛНР сейчас гремит канонада. Военные реагируют на обещания Киева взять Донбасс силой по-своему. Солдаты, местные жители, учатся воевать. На полигонах, меняя друг друга, маневрируют роты и батальоны, полки и бригады.

Украинские же военные стягивают к Донбассу свежие полки и бригады, увеличивают свою группировку. Киев заявляет, что ему вот-вот начнутся поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В семи бригадах украинской армии уже идет отбор людей, которых научат применять Javelin в Донбасса. Но военные ДНР уверяют, что американские Javelin скоро окажутся их трофеями.

А вот в окопах, на передовой, сейчас аномально тихо. Военные утверждают — это затишьем перед бурей.

- А вообще, как ситуацию можно назвать сейчас?

- Ну, мы их ждем. Особенно после этого закона большая вероятность, что они пойдут в наступление, поэтому, мы их ждем.

- С хлебом-солью.

- Встретим, как положено, мало не покажется.

Несмотря на кажущееся спокойствие на Донбассе назревает большая война. И к ней готовятся по обе стороны линии фронта.

Но, быть может, мы перегибаем с войной? А закон о войне, который еще предстоит подписать президенту Порошенко, пустая затея, как и многое другое им подписанное, просто не будет исполняться? А дело не в законе. Дело в самом пафосе, который новый документ утверждает, — настрой на войну. И если свежим взглядом еще раз оценить то, что происходит, то признаки войны налицо.

Порошенко ни один пункт Минских соглашений демонстративно не исполняет и не собирается. Никаких прямых переговоров с Донбассом вести не желает. Ни одно перемирие в зоне конфликта не соблюдалось. Убивают там чуть ли не каждый день. "Жабьими прыжками" украинские войска захватили два населенных пункта в так называемой "серой зоне". И пошли бы дальше, если б не вооруженный отпор.

Киевские власти от миллионов своих граждан в Донбассе отказались. Перекрыли все транспортное сообщение, не платят пенсий и пособий, торговые связи разорвали, банковскую систему свою закрыли, даже гривны туда не завозят. Для Киева Донбасс не населен гражданами Украины. Это лишь "территория", которую нужно вернуть, освободить от мифических "оккупантов" "войсковой операцией".

Новый закон создает новую систему командования войсковой операцией. Инструкторы НАТО активизируют тренировку бойцов вооруженных сил Украины, обучают их новым видам оружия. Америка-таки решилась бесплатно поставлять Киеву смертоносное оружие — ракетные противотанковые комплексы. В военном бюджете США на этот год заложены 350 миллионов долларов для войны на Украине.

Внутри Украины для Порошенко куда безопаснее отправить на войну все эти мающиеся от безделья криминальные батальоны нациков.

Ну а по деньгам, так вообще все понятно. Европа на очередной запрос Порошенко 600 миллионов евро не выдала. Попросил у Всемирного банка 800 миллионов долларов — тоже отказ. МВФ решает пока Украине тоже очередных траншей не выделять. Зато долги платить за ранее взятые кредиты уже пора. В этом году по данным УНИАН — 11 миллиардов долларов, в будущем — 11 с половиной. В 2020 уже — 13,7, в 2021 и 2022 — по 14 миллиардов. Но 14 миллиардов — это много или мало? А это пол нынешнего госбюджета Украины. Не пить, не есть — вынь да отдай. Спасет лишь форс-мажор. А какой форс-мажор — сильнее войны?

И последнее. Власть в Киеве — все эти порошенки и луценки, гройсманы, аваковы и турчиновы со своими прокурорами и горе-военачальниками — столь непопулярны и людям отвратительны, что на выборы идти этой власти уж никак нельзя. Никаких шансов. Война и военное положение — вот их спасение. Хоть на какое-то время.

Да, еще один важный момент. Европа теряет к Украине интерес. Макрон не по этой части, Меркель не до "нормандского формата", да и стыдно ей.

Ровно об этом в пятницу в Нью-Йорке прямо в ООН заявил наш министр иностранных дел Сергей Лавров:"Взяв под крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено со сложным для понимания чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь".

Но если уж война, то о каких сроках идет речь? А попросту — когда? А вот прямо сейчас в ходе президентской кампании в России. Чтобы Москву во всем же и обвинить, навязать другую повестку, а там и на новые санкции выйти. Логика ведь у США такая.

Нужна ли эта война России? Точно нет. По нам, так лучше Минских соглашений ничего не будет, и пусть Киев их исполнит. Но к Минску, похоже, возврата уже нет. По крайней мере, теперь возникает чувство, что киевские власти их и не собирались никогда исполнять. Об этом в четверг прямо сказала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. А по закону еще и добавила: "Это закон не о мире и не о реинтеграции Донбасса. Это закон о войне. Надо вещи называть своими именами".

Вещи своими именами называет и Борис Грзызлов — постпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе: "США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования".

В этом контексте любопытно заявление Дональда Трампа, что переговоры по Донбассу из Минска надо перенести в другое место, чтобы и ассоциаций не оставалось.

Нужна ли эта война Америке? По всему — да. Ведь у каждого президента США должна быть своя война. Подыскивали Трампу войну с Северной Кореей. Как-то не пошло. С Ираном тоже. Тогда уж Украина или на Балканах тоже интересно. А может, там и там сразу. Почему нет? России и Китаю — плохо, значит Америке — хорошо. По оборонной стратегии США ведь так.

Ну а за Украиной и Донбассом следим теперь еще более внимательно.