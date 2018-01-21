Силовики напали на автобус в Донбассе

В так называемой серой – нейтральной – зоне Донбасса обстрелян пассажирский автобус, один человек погиб, еще один ранен – оба гражданские лица. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР.

Автобус в районе Еленовки обстреляли подразделения ВСУ из стрелкового оружия. Информация о других пострадавших уточняется.

Власти ДНР призвали ОБСЕ и другие международные организации обратить внимание на очередную провокацию украинских силовиков.

Между тем, Государственная пограничная служба Украины сообщает со ссылкой на очевидцев о двух пострадавших, которые получили ранения "то ли вследствие обстрела, то ли поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства".