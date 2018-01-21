Песков отвечает на нападки юмором и не обижается на "рупор Кремля"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков готов к атакам на себя и воспринимает их с юмором, передает канал "Россия 1".

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" Песков объяснил, что не обижается, когда его называют рупором Кремля, и рассказал, как сложно совмещать работу и семью, когда у супругов не совпадают графики.

Канал также показал дочь Пескова и фигуристки Татьяны Навки Надежду, которая считает, что ее папа работает Русланом, а мама – Людмилой (из-за шоу Навки "Руслан и Людмила").

Дополнительно Песков отметил, что зеркальные меры в отношении американских СМИ, которые предпринимают российские парламентарии, вполне объяснимы.