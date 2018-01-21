Песков назвал Путина талантливым импровизатором и самым знающим лидером в мире

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков стал гостем в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия".

Песков уверен, что Владимир Путин — самый знающий и талантливый лидер в мире. К сожалению, сейчас у него мало партнеров, которые также свободны в действиях. Раньше договариваться было легче, признал Песков. Решимость и профессионализм уходят из достоинств политиков высшего ранга, хотя Песков не стал называть какие-то фамилии.

"Мы живем во время перемен и во время смены координат всей системы международных отношений. Неоднократно международное право было попрано различными странами, в том числе и Соединенными Штатами Америки. Естественно, происходят тектонические сдвиги", — заявил Песков.

Он назвал удачей всей жизни возможность постоянно общаться с самым влиятельным человеком в мире.

Песков назвал Путина способным к импровизации. Президент очень часто использует собственные источники информации для полноты картины, хотя сотрудники аппарата готовят ему сводки и доклады. "У него есть друзья, которые ему рассказывают анекдоты, он же человек", — добавил Песков.

Пресс-секретарь отметил путинскую увлеченность спортом. В ежедневном расписании президента спортзал, хоккей, бассейн, борьба. Песков укорил себя, что занимается спортом меньше Путина, хотя президент гораздо более загруженный работой человек.