Кремль: альтернативы "Минску" нет

Ситуация на юго-востоке Украины может быть разрешена только путем выполнения минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1". Отказ от них обернулся бы крахом.

Ни одна из сторон украинского конфликта и ни одна из стран-гарантов никогда не говорила о возможности альтернативы минским договоренностям. Это единственный согласованный документ, поэтому его выполнение безальтернативно.