Злопыхатели требуют новой крови: Россию хотят выкинуть из олимпийского движения

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Допинг-скандалы 18 минут назад
Злопыхатели требуют новой крови: Россию хотят выкинуть из олимпийского движенияЧитайте нас в Telegram
Хакеры из группировки Fancy Bears "слили" в РИА Новости переписку экс-президента Международного союза велосипедистов с президентом Международного олимпийского комитета. От велосипедистов — голландец Хейн Вербрюгген. Президент МОК — немец Томас Бах.
Голландец — непререкаемый авторитет в мире как профессионального спорта, так и в самом олимпийском движении. Кстати, поднялся до статуса почетного члена МОК.
Хейн Вербрюгген страдал лейкемией — злокачественным заболеванием крови. Такие пациенты, как правило, знают срок оставшейся жизни и часто поэтому либо взвинчивают темп дабы больше успеть, либо желают что-то исправить, что-то прояснить для себя и для всех. У них нет уже каких-то карьерных или материальных амбиций.
Политика и даже политес отходят на второй план. Зато предоставляется ранее недосягаемая роскошь — свобода говорить как есть. У нас в России такая решимость называется "как на духу", "словно перед Богом".
Вот так и Вербрюгген за восемь месяцев до смерти отправляет президенту МОК Томасу Баху письмо, в котором черным по белому утверждает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрушительно для мирового спорта вообще и для Международного олимпийского движения в частности.
Прежде чем привести пару цитат из этого письма от 13 октября 2016 года, нелишне напомнить, что самому понятию "допинг" как юридической категории в этом году исполняется полвека. Юбилей.
Об опасности стимулирующих веществ впервые заговорили, когда в 60-е годы прошлого века именно велосипедисты один за одним стали умирать прямо на трассе во время гонки. Сначала 23-летний датчанин Кнуд Йенсен на олимпийской гонке в Риме свалился с велосипеда и разбил себе голову. Посмертный анализ крови показал, что спортсмен "подогревал" себя амфетамином.
На том же веществе "сгорел" другой велосипедист — уже англичанин, чемпион мира 1965 года Том Симпсон. Его сердце остановилось прямо на трассе Tour de France. Как результат — уже с зимней Олимпиады в Гренобле (Франция) — а это февраль 1968 года — введен допинг-контроль Медицинским комитетом МОК.
Но за 50 лет сама природа допинг-контроля, его смысл — все очень изменилось. Если поначалу это была чистая забота о здоровье спортсменов, то уже сейчас допинг-контроль — довольно грязный политический инструмент, позволяющий, с одной стороны, отсеивать конкурентов и уязвлять Россию, а с другой, — сохранять у кормушки сложившуюся группу нужных международных чиновников.
Для простоты управления ими пару десятилетий назад англосаксы инициировали создание WADA. Они же захватили в созданной структуре власть и стали запугивать остальные страны. При этом WADA действует под прикрытием дымовой завесы из слов о провозглашенных принципах. Верят им, однако, не все.
И вот пора цитировать того самого уважаемого голландца, почетного члена МОК Хейна Вербрюггена, который в 73 года за несколько месяцев до смерти президенту МОК Томасу Баху написал следующее: "WADA в том виде, в каком есть сейчас, во многом не удалось стать жизнеспособной и заслуживающей всеобщего доверия и уважения организацией, потому что помимо настоящей борьбы с допингом с самого начала организация была использована в политических целях".
То есть коротко и ясно: WADA как организация по борьбе с допингом не вызывает ни уважения, ни доверия. Очевидно, что это всего лишь политический инструмент. Вот вам и ответ, почему сборная России отстранена от Олимпиады, почему к спортсменам других стран — другое отношение. Потому что они — свои. Но кому — свои? Об этом Хейн Вербрюггер тоже пишет Томасу Баху.
"В WADA существуют 11 комитетов. Девять из них, причем самых важных, возглавляют люди из англосаксонских стран. Из 112 членов 56 — из англосаксонских стран, плюс 10 — из Скандинавии. Из 11 комитетов WADA в семи большинство — англосаксы, еще в двух — англосаксы и скандинавы. Члены из США и Канады представлены широчайшим образом", — отмечается в письме.
То есть не то что все просто, а все очень просто. Проще не бывает. Остается привести гирлянду примеров избирательности, нестыковок, позорных голосований в WADA, процедурных нарушений и умолчаний. Но ведь все это уже всем и так известно. Новое — вскрывшаяся переписка, из которой ясно, сколь стыдно приличным людям в МОК за двойные стандарты WADA.
А чем ответила эта почтенная организация на публикацию предсмертных писем голландца Хайна Вербрюггена президенту МОК? В WADA заявили опять же просто: мол, хакеры Fancy Bears — "преступная организация". То есть хакеры плохие. Репутация WADA — вне подозрений, как у королевы.
Тем временем сами Fancy Bears в комментариях к взломанной почте выступают с утверждениями куда более доказательными и содержательными: "Спортивные чиновники ведут напряженную борьбу за власть и деньги. Борьба за "чистый" спорт выглядит как специальная операция. Она крайне далека от настоящего духа fair play, который, как утверждают англосаксы, они якобы защищают".
А вот в наши дни — уже новая история. Им мало того, что Россия едет в Корею без своего флага, без своего гимна и не как сборная страны. Уже слышны голоса, требующие от нас новой крови: мол, надо Россию вообще выбросить из Международного олимпийского движения. При этом другие страны, где спортсменов ловили на допинге, — в полном порядке. Теперь, по крайней мере, мы знаем, почему. Примеров много, но американцы здесь особо впечатляют. Так что про американцев? Этот вопрос зададим выдающемуся спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.
"Вспомните историю 2003-2004 годов, когда не только Мэрион Джонс — знаменитая спортсменка, красавица и чемпионка — попалась на приеме так называемого дизайнерского допинга, когда работала целая лаборатория. Между прочим, не один американский спортсмен провалил в данном случае допинг-тест. Были ли какие-то коллективные санкции? Нет. Были ли какие-то расследования со стороны Международного олимпийского комитета и WADA? Конечно, нет. В то время как комментаторы биатлона из Германии, Австрии, некоторых других стран говорят о том, что им, дескать, очень сложно видеть на дистанции наших Логинова и Старых, которые вернулись, отсидев законную и положенную дисквалификацию, про, например, Дениз Херрманн, спортсменку из Германии, которая тоже отсидела год за прием запрещенного препарата, разговоров нет вообще. Разумеется, на лицо двойные стандарты. Ясно одно: кто-то не хочет успокоиться и очень хочет выкинуть Россию из Мирового олимпийского движения", — уверен Дмитрий Губерниев.
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