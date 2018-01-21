Песков поведал о своем вкладе в демографию и работе "Русланом"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который дал интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", поделился несколькими секретами личной жизни. Так, он рассказал, что давно не дарил подарков супруге и не планирует становиться отцом в шестой раз.

Рассказывая, как ему удается совмещать насыщенный график работы с семейной жизнью, Песков отметил, что у его жены, олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, тоже довольно сложный график, особенно сейчас, когда она занималась постановкой собственного шоу, спектакля "Руслан и Людмила". "И у меня командировки, у нее разъезды", — добавил Песков.

" Это тяжело, не хватает друг друга. Но с другой стороны, так многие живут, практически все, сейчас все много работают", — считает он.

Песков с сожалением признался, что давно не дарил подарков жене, но пообещал в ближайшие дни "исправиться", добавив, что цветы старается дарить регулярно.

Что касается возможного пополнения в семье, Песков, отец пятерых детей, ответил отрицательно. По его мнению, в этом плане он внес достаточный вклад в решение демографической проблемы в России. Пресс-секретарь президента упомянул и о том, что по мере того, как дети растут, "множатся и проблемы, которые нужно решать".

В программе приняли участие младшие сын и дочь Пескова Мики и Надежда. Трехлетняя Надя уверена, что папа работает "Русланом", потому что мама — "Людмила". А восьмиклассник Мики назвал отца "достаточно строгим", "читающим нравоучения по делу".

Кроме того, в своем интервью пресс-секретарь президента РФ заявил, что не сомневается в убедительной победе Путина на выборах, отметил, что для главы государства нет неудобных вопросов, рассказал о контактах с Киевом и Вашингтоном, рассказал о своей удаче и красных штанах, а также затронул ряд других тем.