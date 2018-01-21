Лавров: Киевские власти "заматывают" выполнение минских договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает власти Украины недоговороспособными. Они ведут линию на "заматывание" своих обязательств по минским договоренностям, Запад это понимает, но критиковать своих "подопечных" уже не может, сказал министр в интервью газете "Коммерсант".

Как отметил Лавров, у российской стороны нет никаких сомнений, и, более того, имеются достоверные знания, что и в Европе и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и "как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям". Он выразил надежду, что в "частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят — из Берлина, из Парижа, Вашингтона и других столиц".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва будет добиваться выполнения всего, что записано в минских договоренностях. "Попытки "сбить прицел" и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы", — указал Лавров.

Комментируя нынешнее состояние российско-американских отношений, глава внешнеполитического ведомства отметил, что некоторые члены конгресса США признают их абсолютную ненормальность и необходимость выправлять ситуацию, и это обнадеживает.

Что касается продвижения НАТО на Восток, Лавров указал, что в этом вопросе сегодня нет никаких правил. Он напомнил, что во времена холодной войны гонка вооружений происходила в рамках принятой обеими сторонами геополитики, "была условная линия НАТО — Варшавский договор".

"Но сейчас в условиях продвижения НАТО на Восток действительно нет никаких правил. Нигде нет какой-то линии, которая является "красной чертой", — заявил он. Лавров также считает, что "серьезные политики в Европе понимают, что эти "красные линии" необходимо уважать так же, как их уважали во время холодной войны.

Говоря о военной операции Турции в сирийском Африне, глава МИД РФ выразил мнение о том, что последние односторонние действия Вашингтона в Сирии привели Анкару "в бешенство".

Обвинения Вашингтона в адрес посла и посольства России в США Лавров назвал их "детским лепетом", и пояснил, что США пытаются переложить на Россию свои неудачи. "По сравнению с тем, что американские дипломаты делают в России, с тем, что пытаются вменить российскому послу и посольству России в США, — это просто "детский лепет" – подчеркнул глава МИД РФ.