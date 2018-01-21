С Филиппин депортируют 19 россиянок по подозрению в проституции

19 гражданок России депортируют филиппинские власти по подозрению в проституции. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на бюро по вопросам иммиграции.

Россиянок вышлют из страны за работу без виз и другие иммиграционные правонарушения, заявил представитель бюро Джейме Моренте. По информации телеканала, девушек задержали в ночном клубе в городе Анхелес.

Задержаны также двое корейцев, которые помогли россиянкам попасть в страну, говорится в сообщении. Оба работали в том же клубе – менеджером и кассиром. Возможно, они являются агентами девушек.