"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Саутгемптоном", Кейн снова забил

Только один матч состоялся в чемпионате Англии по футболу 21 января. "Тоттенхэм" на чужом поле сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 1:1. Встреча прошла в рамках 24-го тура.

По ходу матча "Тоттенхэму" пришлось отыгрываться. На 15-й минуте защитник "шпор" Давинсон Санчес отправил мяч в свои ворота. Но уже через три минуты его партнер по команде нападающий Гарри Кейн восстановил равенство. В итоге больше голов в матче зрители не увидели. "Тоттенхэм" не проигрывает в шести турах подряд и с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Футболисты "Саутгемптона" в свою очередь продлили серию без побед в чемпионате Англии до 11 матчей, с 22 баллами команда располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.