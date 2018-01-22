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22 января 201805:02

Facebook откроет три учебных центра в странах Евросоюза

Global Look Press

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Компания Facebook планирует открыть три учебных центра в странах Евросоюза. Речь идет об Испании, Польше и Италии. Об этом в интервью Reuters рассказала операционный директор корпорации Шерил Сандберг.

Руководство Facebook намерено инвестировать в обучение применению цифровых технологий, чтобы "у людей были умения, необходимые для полноценного участия в цифровой экономике", заявила Сандберг. Особое внимание в учебных центрах будут уделять молодежи, беженцам и пенсионерам. Студентам предстоит изучить сферу медиа, а также пройти курс безопасного пользования Интернетом. Предполагается, что за два года получить новые знания в сфере цифровых технологий смогут около миллиона человек.

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