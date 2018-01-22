Гандболистки "Лады" одержали третью победу в Кубке ЕГФ

Тольяттинская "Лада" выиграла третий матч гандбольного Кубка ЕГФ. На этот раз обыгран норвежский клуб "Виперс". Матч начался в равной борьбе. Правда, только до счета 4:4. "Лада" прибавляла с каждой атакой, и в концовке создала отрыв в шесть мячей. Итоговый счет — 29:24. Лучший бомбардир команды Полина Ведехина забросила 9 мячей, сообщает телеканал "Россия 24". Следующая встреча россиянок пройдет в Норвегии 27 января.