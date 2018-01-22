В Колумбии автобус рухнул в пропасть, погибли 13 человек

На севере Колумбии автобус с 13 пассажирами рухнул в пропасть. Все находившиеся в нем люди погибли, сообщает газета El Tiempo со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла 21 января между городами Пасто и Тумако на отрезке трассы, который называют "нос дьявола". По информации полицейских, автобус не удержался на дороге из-за схода оползня.