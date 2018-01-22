В Москве небольшой снег и морозно

Первый рабочий день столичный регион проведёт в тыловой части циклона, что определит умеренно морозную, но неустойчивую погоду. На берега Москвы-реки уже начали поступать холодные воздушные массы полярного происхождения, из-за которых температурный фон вернётся в климатическое русло января.

В Москве и области облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой снег, передает Центр погоды ФОБОС. Максимальная температура в мегаполисе минус 8 – минус 10 градусов, в Подмосковье минус 7 – минус 12 градусов. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление к вечеру повысится до 749 миллиметров ртутного столба.