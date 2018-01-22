СМИ: чемпионат мира по футболу в Катаре был "куплен"

Очередной виток скандала вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, разгорается в Великобритании. Из печати вышла книга Бониты Мерсиадес, участвовавшей в подаче заявки Австралии на турнир. Там утверждается, что World Cup был "куплен".

Руководители Международной федерации футбола во главе с ее прежним президентом Йозефом Блаттером, с одной стороны, ратовали за расширение географии финалов, а, с другой, опасались, что победа Катара в голосовании за проведение чемпионата-2022 скажется на бюджете федерации со знаком "минус".

После этого телекомпания "Аль-Джазира" предложила ФИФА целенаправленный взнос в размере 100 млн долларов в случае, если первенство будет отдано Катару, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на издание Daily Mail. Кроме того, в британской прессе муссировали историю о том, что Блаттер знал о победе Катара еще до выборов.

Катар стал страной-организатором чемпионата мира одновременно с Россией, которая будет принимать мировое первенство нынешним летом. На World Cup-2022 также претендовали Япония, Южная Корея, Австралия и США.