"Вставай, зайка!": спасение полицейским провалившегося под лед мальчика сняли на видео

Полковник полиции Айдын Камбаров награжден медалью за спасение 12-летнего мальчика, вместе с приятелем провалившегося под лед на шлюзовом канале в Тольятти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Знакомые школьника сняли спасательную операцию на видео.

Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел днем 1 января на полуострове Копылово, где приехавший к знакомым страж порядка строил горку для своего маленького сына. В этот момент он услышал крики — как оказалось, четверо ребят решили проверить прочность льда на канале, но неудачно — двое из них оказались в ледяной воде.

Полицейский, схватив лопату и "ватрушку", бросился на помощь. Когда он подполз на три метра к полынье, старший мальчик смог самостоятельно выбраться наружу и откатиться в сторону. В воде оставался 12-летний Семен.

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"Я бросил ему "ватрушку" и сказал привязать веревку к руке, чтобы держаться на плаву. Позже он мне рассказал, что слышал не все мои слова, а в какой-то момент даже потерял сознание", — рассказал Камбаров.

Его приятель принес из дома удлинитель, с помощью которого мальчика и удалось вытянуть из полыньи. При этом сам полицейский тоже выбился из сил, а лед под ним начал проваливаться, так что рисковал оказаться в воде.

"Терпи, терпи! Вставай, зайка, вставай! Еще чуть-чуть! Молодец!" — поддерживали наблюдавшие за спасением женщины.

В конце концов Семену и Айдыну удалось откатиться в сторону, где на помощь с трудом державшимся на ногах мальчику и полковнику пришли родственники.

Приказом главы МВД Владимира Колокольцева Камбарова, который ранее уже спас тонувшего по весне рыбака, наградили медалью "За смелость во имя спасения".