Джигурда готов зацеловать кровавые ноги Волочковой, а врачи пугают ее гангреной

После того, как в "Инстаграме" Анастасии Волочковой появились фотографии ее стертых до крови ног и комментарий самой танцовщицы о том, что она заслужила и Мальдивы, и иные радости жизни своим адским трудом, снимки стали бурно обсуждать в Сети.

Одни сочувствуют и пишут, что это просто "снимки с каторги" и без слез на них смотреть невозможно, коллеги же говорят, что это следствие профессии, и у большинства балерин такие ноги.

Танцовщица Анастасия Винокур, например, признается, что тоже бывало стирала пятки до мяса. "Иногда не то что пуанты надеть не можешь, но и обычную обувь, но тебе надо танцевать. Терпишь боль, замораживаешь, колешь какое-нибудь обезболивающие", — цитирует ее слова сайт НТВ.Ru.

Хореограф Марина Кондратьева, в свою очередь, предполагает, что Волочкова неправильно стоит на пальцах.

"Еще бывает, что деформируются ноги, когда очень неудобные туфли и к ним постоянно нужно приспосабливаться", — предполагает она.

А вот эпатажный шоумен Никита Джигурда сочувствует танцовщице, которой каждый шаг дается с трудом, и признается, что готов зацеловать все больные места на ее теле.

Медики же ставят неутешительные диагнозы и советуют сменить профессию. Врачи-ортопеды, глядя на ее ноги, говорят, что изуродованные ступни и огромные шишки — это "ничто" по сравнению с тем, что ее ожидает.

Они уже разглядели у Анастасии начальные признаки варикозной болезни, артроза и плоскостопия. Это, в свою очередь, может спровоцировать остеохондроз, развитие заболеваний позвоночника, а кроме того, повлиять на осанку и остроту зрения.

Такой букет заболеваний с возрастом, говорят медики, может и вовсе привести к полной неподвижности суставов.

При этом они советуют Волочковой завязывать и с ее любимыми Мальдивами, и с банными процедурами, поскольку купания и баня с такими открытыми ранами — дополнительный риск попадания инфекции. Это, в свою очередь, даже может привести к развитию гангрены и потере стопы.