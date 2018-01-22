Сотрудники Шереметьева вымогали деньги у бизнесменов

В отношении сотрудников столичного аэропорта Шереметьево возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" УК РФ.

Как установили следователи, начальник складского отдела и транспортировки дирекции по снабжению через пособника выискивал заинтересованных бизнесменов и за денежное вознаграждение гарантировал им положительное рассмотрение заявок на приобретение техники и заключение договоров купли-продажи.

19 декабря 2017 года посредник получил от представителя покупателя 1 миллион 400 тысяч рублей и часть денег под контролем оперативных работников передал начальнику отдела, рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

Подозреваемые были задержаны и отправлены под домашний арест. Расследование дела продолжается.