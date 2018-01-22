Пьяная пациентка дважды избила вызванного фельдшера в Севастополе

Привлекать полицию пришлось севастопольскому фельдшеру Надежде Колесниковой, на которую напала буйная пациента, сама же вызвавшая врача на дом. После первой атаки медик достала камеру и сняла пьяную женщину на видео.

На вызов Колесникова отправилась в субботу днем, судя по предварительной информации, ее ждала нетрезвая пациентка с сильной головной болью, которая с трудом подбирала слова. Стандартный вопрос "Что и сколько Вы употребляли?" женщина квалифицировала как оскорбление и принялась сквернословить, а в ответ на предложение врача померить давление пустила в ход кулаки.

"Она вцепилась мне в волосы, ударила по голове. Я чудом вырвалась и выбежала в коридор. Меня спасло то, что, заходя в квартиру, я почувствовала неладное и оставила дверь открытой", — поведала Колесникова.

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Впрочем, ей пришлось вернуться, поскольку в квартире остались ее вещи. Тут на помощь медику пришел находившийся в квартире мужчина, который убедил Ольгу пустить прибывшего врача в комнату и дать ей забрать сумку. Однако обиженная пациентка вновь сорвалась и набросилась на Колесникову.

Покинув квартиру, фельдшер направилась в полицию и написала заявление. В тот же день стражи порядка доставили подозреваемую на допрос.

"Она, видимо, изначально искала себе приключений. Мужчины отдыхали, а ей стало скучно, решила зрелище устроить", — предположила Колесникова, признавшаяся, что очень испугалась, поскольку раньше в ее практике таких случаев не было.

Информации о том, было ли возбуждено уголовное дело, пока не поступало.