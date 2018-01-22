В Москве избили и ограбили покупателей биткоинов

В Москве трое неизвестных избили и ограбили студентов на дороге, отобрали у них мобильные телефоны и деньги на сумму около 7 миллионов рублей.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, на похищенные деньги один из потерпевших планировал купить биткоины.

Пострадавшие – водитель, два студента и один безработный – ехали по 1-й Сестрорецкой улице. Неизвестные на Land Cruiser перегородили им дорогу, предъявили претензии по поводу ранее совершенного ДТП и заставили водителя выйти из машины, затем всех избили и отобрали деньги и ценности. Всем потерпевшим около 20 или чуть больше лет.