Эрдоган: у Турции есть договоренность с Россией по поводу наступления на Африн

У Турции есть договоренности с Россией относительно операции "Оливковая ветвь", которую турецкие военные проводят в сирийском Африне против курдского ополчения.

"Турция не отступится от операции в Африне, и у нее (у Турции) есть соглашение с Россией", — цитирует заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана газета "Йени Шафак".

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция не покушается на территориальную целостность других государств, и операция направлена не против курдов, а против террористических организаций.

"Мы нанесли первый удар во время операции "Щит Евфрата" по тем, кто хотел сформировать террористическую зону вдоль наших границ. Речь идет об уничтожении террористической зоны. США поставили 5 тысяч партий военного снаряжения в этот регион. Оно было распределено между террористическими организациями", — пояснил турецкий лидер, добавив, что когда контроль над Африном будет установлен, сирийцы смогут вернуться в свои дома.

В Африне проживают около 1,5 миллиона сирийских курдов. 20 января турецкие военные нанесли массированные бомбовые удары по Африну. 21 января началась наземная фаза операции с применением танков и другой бронетехники. 22 января турки атаковали Африн с нового направления — от города Аазаз на северо-западе Сирии.