Париж атаковали полчища крыс. Видео

Жителей французской столицы атакуют полчища крыс. Местные мусорщики отказываются из-за этого выходить на работу – грызуны выпрыгивают на них из баков. Сотрудники коммунальных служб опубликовали видео, на котором запечатлены поселившиеся в контейнере опасные животные, сообщает Daily Mail.

На неприятных кадрах запечатлено, как полчища крыс шевелятся и лезут друг на друга, пытаясь выбраться из контейнера. Ролик был снят рядом с музеем Орсе на побережье Сены.

По словам автора видео, за несколько дней до того, как был снят этот ролик, мужчину с коллегами атаковали крысы.

"Одна из них запрыгнула нашему сотруднику на шею другая вцепилась в руку. После этого многие из нас боятся приближаться к контейнерам", — заявил француз.

Власти Парижа говорят, что в курсе сложившейся ситуации и пытаются с ней бороться. Заместитель мэра по вопросам чистоты Мао Пенину отметил, что на борьбу с грызунами выделили полтора миллиона евро. Однако, по всей видимости, этого недостаточно.