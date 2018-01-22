Геологи озвучили необычную причину извержения вулканов

Четырёхкилометровый Тейде, расположенный посреди острова Тенерифе – один из крупнейших действующих вулканов на Земле. Однако ему есть чем похвастаться и помимо размеров и живописности. Благодаря Тейде научная группа во главе с Джеймсом Хантом (James Hunt) из Национального океанографического центра Великобритании открыла новый механизм вулканической активности.

В течение сотен тысяч лет "огнедышащая гора" периодически переживала крупные извержения. Следы сопровождавших эти события огромных подводных оползней и изучали вулканологи.

Естественно было бы предположить, что оползни происходили из-за извержения. Но исследователи обратили внимание, что выброшенные из кратера в расплавленном состоянии породы присутствуют только в самых верхних слоях отложений, сформированных оползнем. Это значит, что оползень начался до извержения, а не после!

Тщательно измерив толщину слоёв, учёные вычислили промежуток времени между оползнем и последующим "файер-шоу". Оказалось, что оно составляет от 10 часов до месяца.

Но столь близкое совпадение во времени двух крупных событий, оползня и извержения, вряд ли может быть случайным. И если уж движение грунта начинается до извержения, то, может быть, оно и является причиной вулканического взрыва?

Авторы предполагают, что так оно и есть. Как уточняет пресс-релиз исследования, вещество в основной магматической камере вулкана Тейде содержит слишком мало воды, чтобы сразу излиться в катастрофическом извержении. Ведь вещество из вулкана выталкивается именно давлением расширяющихся газов, среди которых главное место занимает водяной пар.

Однако оползень удаляет огромное количество грунта и освобождает путь магме из нижней камеры, богатой водой. Магма из неё поднимается в основную камеру и смешивается с её содержимым. Могучее давление водяного пара приводит к катастрофическому взрыву, по мощности сравнимому с атомным, и образованию кальдеры.

"Крайне важно, что это новое исследование показывает, что после первоначального подводного оползня может пройти от десяти часов до нескольких недель, пока наконец не произойдёт извержение… Эта информация может помочь в разработке стратегий снижения опасности для вулканов, подобных Тейде, таких как Сент-Хеленс или Монсеррат", – говорит доктор Хант.

Другими словами, исследование не только раскрывает новые детали жизни "огнедышащих гор ". Возможно, оно позволит спасти больше человеческих жизней. Ведь десять часов, а тем более несколько недель – вполне достаточное время, чтобы эвакуировать небольшой город.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как на извержения исландских вулканов влияет таяние льдов.