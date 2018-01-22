В Шотландии робота-продавца уволили за глухоту и глупые шутки

Представители шотландской сети супермаркетов Margiotta убрали из своего магазина в Эдинбурге робота-продавца модели Pepper по имени Фабио. Андроид не слышал вопросов, которые задавали ему покупатели, не мог показать расположение товаров, а также неуместно шутил, сообщает IB Times.

Робота Фабио поставили в супермакете Margiotta в качестве эксперимента. Проект был организован при поддержке передачи BBC "Six Robots & Us" и местного Университета Хериота-Уатта.

Руководство Margiotta плаинровало заменить роботом продавцов-консультантов. Для этого в память андроида вбили названия сотен товаров.

Тем не менее, спустя неделю после непрерывной работы Фабио, представители магазина пришли к выводу, что тот со своей задачей не справляется.

Так, из-за стоявшего в магазине шума робот часто не слышал, что у него спрашивают покупатели. Кроме того, он не мог дать четкие инструкции, как найти тот или иной товар. Наконец, многие клиенты отмечали, что Фабио "неуместно шутил" на тему продуктов, о которых его спрашивали.

Многие сотрудники супермаркета отметили, впрочем, что привязались к роботу.

Ранее сообщалось, что робота Pepper превратили в буддийского священника.