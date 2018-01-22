Неизвестный открыл стрельбу в одной из школ Техаса

В одной из школ округа Эллис (американский штат Техас) неизвестный открыл стрельбу. Один человек пострадал. Дети были эвакуированы из школы. Преступник задержан полицией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на органы правопорядка, ведется расследование инцидента. Мотивы стрелявшего и подробности ЧП уточняются.