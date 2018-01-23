Рухнувший на деревню загадочный ледяной шар оказался замерзшими фекалиями

В индийской деревне Фазилпер-Бадли нашли рухнувший с неба 10-килограммовый ледяной шар. Местные жители теряются в догадках по поводу того, что это может быть. Некоторые считают объект осколком метеорита, другие – посланием пришельцев.

Фотографию странной находки опубликовало издание Indian Express. Местные чиновники сообщили, что шар успели частично растащить на сувениры. Некоторые хранят его осколки у себя в морозильнике.

An unidentified object, suspected to be a meteor, fell into the field of Fazilpur Badli village in Pataudi this morning. IMD to send a team to collect samples. NDMA has also been alerted, say officials. @IndianExpress pic.twitter.com/6sVMBLQhQh — Sakshi Dayal (@sakshi_dayal) 20 января 2018 г.

Оставшиеся фрагменты шара были отправлены на экспертизу. Эксперты несколько дней не могли сказать, чем именно является ледяной объект, правда, индийские метеорологи с уверенностью опровергли его инопланетное происхождение.

Через некоторое время специалистам все же удалось разгадать тайну, однако правда не понравилась индийцам, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам экспертов, шар представляет собой ни что иное, как замороженные человеческие экскременты, которые сбросили с пролетавшего над деревней пассажирского самолета.

Как правило, подобные отходы во время полета скапливаются в специальном баке, который опустошают в аэропорту. Однако индийские авиакомпании грешат тем, что сбрасывают мусор во время полета, хотя в 2016 году поступать так было запрещено официально.