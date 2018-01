Рухнувший на деревню загадочный ледяной шар оказался замерзшими фекалиями

В индийской деревне Фазилпер-Бадли нашли рухнувший с неба 10-килограммовый ледяной шар. Местные жители теряются в догадках по поводу того, что это может быть. Некоторые считают объект осколком метеорита, другие – посланием пришельцев.

Фотографию странной находки опубликовало издание Indian Express. Местные чиновники сообщили, что шар успели частично растащить на сувениры. Некоторые хранят его осколки у себя в морозильнике.

An unidentified object, suspected to be a meteor, fell into the field of Fazilpur Badli village in Pataudi this morning. IMD to send a team to collect samples. NDMA has also been alerted, say officials. @IndianExpress pic.twitter.com/6sVMBLQhQh