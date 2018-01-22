Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лица

Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лицаЧитайте нас в Telegram
Избирательный штаб Владимира Путина завершил работу по сбору подписей в поддержку своего кандидата. За действующего президента по всей России высказались миллион шестьсот тысяч человек. О том, что её сторонники собрали необходимые сто тысяч подписей — объявила Ксения Собчак. А Владимир Жириновский учил своих сторонников грамотной агитации — в том числе, дебатам с соперниками. Общее количество претендентов на высший государственный пост несколько часов назад сократилось до 16 — после того как один из участников гонки снял свою кандидатуру.
В повестку заседания ЦИК коррективы вносят новости из Новосибирска. Членов Центризбиркома просят прокомментировать скандальные сообщения об изъятии информационных бюллетеней о кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине. Местный избирком приравнял тираж к незаконной агитации.
"Было сказано, что в том виде, в котором материалы готовятся к изданию, они не совсем соответствуют нормам действующего закона, в частности закона о выборах президента. Несмотря на это материал был издан. Мне кажется, сейчас подливать бензин, даже не масло в огонь — задача неблагодарная, надо всем тихо и мирно и обсудить все, что весь сегодня в заявлениях, все представленные материалы", — заявил Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ.
"Правду" еще не начинали распространять. Но известно, что 410 тысяч экземпляров оплачены с расчетного счета компартии, а не избирательного счета кандидата. И это нарушение.
"Любые агитационные печатные материалы должны содержать заказчика, тираж и, самое главное, что агитационный материал должен быть оплачен за счёт средств избирательного фонд кандидата. То есть это должно быть написано. Он оплачен за счёт средств политической партии, которая не может самостоятельно выпускать агитационные печатные материалы, оплачивая их помимо средств избирательного фонда кандидата", — рассказала Ольга Благо, председатель избирательной комиссии Новосибирской области.
Да и агитация официально разрешена лишь с 17 февраля. Зюганов, возглавляющий предвыборный штаб Грудинина, считает, что к их кандидату просто придрались. И "Правда" — своя.
"Новым выпадом против нашей партии и нашего кандидата стал арест полицией тиража информационного бюллетеня "Правда" в городе Новосибирске. Причем это было сделано ещё до безосновательного решения областной избирательной комиссии. Наша партия не только вправе, но и обязана информировать граждан о своей позиции, о своём кандидате и его программе. КПРФ заявляет, что мы твёрдо соблюдаем требования законодательства. Поэтому мы не можем согласиться с творящимися злоупотреблениями и административным произволом", — возмущен глава российских коммунистов.
За эту историю естественно зацепились главные оппоненты кандидата от КПРФ.
"Налицо все признаки нарушения закона о выборах в плане печатной пропаганды. Во-первых, изображение второго лица не допускается. Только если на фоне какой-то толпы. Во-вторых, в материалах — напрямую агитация идет, дается положительный образ кандидата и в том числе о нем пишут другие. То есть это все в чистом виде агитационный материал в поддержку, но чтобы он был в рамках закона, нужно было получить копию, сдать в Центризбирком или на местах в комиссию, но этого ничего нет", — пояснил Владимир Жириновский, кандидат на пост президента РФ, лидер ЛДПР.
Сам Грудинин остался незамеченным прессой. На пикете у польского посольства, где коммунисты выражали протест закону о декоммунизации — Варшава готовится снести 230 памятников советским солдатам, которые вообще-то Польшу от фашизма освобождали — присутствовали его доверенные лица и соратники.
"Наше несогласие, несогласие России в целом, не только Компартии Российской Федерации, москвичей, значит, что мы категорически не согласны, протестуем против этого произвола", — говорит Валерий Рашкин, член президиума ЦК КПРФ.
По закону каждый из кандидатов может назначить до 600 доверенных лиц. Еще 100 — партия, от которой идет кандидат. У Владимира Жириновского таких лиц уже почти 350.
Понятно, что учитывая активность предвыборной кампании — а с каждым днем она все интенсивнее — кандидатам в президенты просто невозможно сразу во всех городах одновременно встречаться с избирателями и агитировать за себя. Для того и нужны доверенные лица.
Вот Владимир Жириновский проводит мастер-класс для своих доверенных лиц. Делится опытом участия в политических теледебатах. Главное — быть ближе к избирателю — встречу партийцы транслируют во все соцсети.
"…чтобы не стеснялись, не боялись, отвечали на все вопросы, как в этом думают в их семье, в вузе, на работе в их городе", — поучал Жириновский.
Ксения Собчак лично объезжает регионы. И она снова против. На этот раз в Калининграде. Боролась против сноса здания бывшего оберлицея имени Гёте.
"Вы лично сейчас совершаете противозаконное действие, губернатор сделал решение остановить эту стройку, его решение сейчас не выполняется, вы лично являетесь соучастником преступления! Я требую остановить эту стройку прямо сейчас !", — заявила она.
Участие в дебатах и агитация в СМИ по закону начнется с середины февраля. Представлять позицию кандидата в президенты Путина тоже будут доверенные лица. Главврач 71-й Московской клинической больницы Александр Мясников, например, расскажет избирателям о системных изменениях в здравоохранении. И не только.
"Это будут и встречи с избирателями и эфир, потому всё-таки СМИ, хоть мы их часто ругаем, хороши тем, что они именно массовая информация, что можно общаться с миллионами людей, ну и конечно личные встречи никто никогда не заменит", — пояснил доктор.
А вот Юрий Абисов как доверенное лицо Путина будет встречаться с жителями родного Крыма. Бывший украинский "беркутовец" — один из активных участников крымских событий весной 2014 года. И то, что выборы президента пройдут 18 марта — в день, когда три года назад Крым вошел в состав России — считает счастливым совпадением.
"Очень высокие ожидания! Я думаю, что это действительно исторический момент для крымчан!", — не скрывает эмоций Абисов.
Сегодня же Центризбирком разрешил продолжить кампанию психологу Михаилу Козлову.
"ЦИКу очень благодарен, что все-таки восстановилась справедливость, спасибо большое", — поблагодарил тот.
На прошлой неделе его регистрацию кандидатом отменили из-за обнаруженной путаницы с печатями в документах. Подписи, правда, предстоит начать собирать заново. Осталось 9 дней. И это касается всех, кандидатов в кандидаты, которые подписные листы на проверку еще не сдали.
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