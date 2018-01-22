Африн разделения: "Оливковая ветвь" поссорила Турцию с союзниками по НАТО

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Конфликт в Сирии 6 минут назад
Африн разделения: "Оливковая ветвь" поссорила Турцию с союзниками по НАТОЧитайте нас в Telegram
"Принцип территориальной целостности Сирии остается основополагающим! И в Кремле внимательно наблюдают за действиями турецкой армии в районе города Африн на севере Сирии". Официальную позицию Москвы по поводу операции против отрядов, поддерживаемых Вашингтоном, сообщил Дмитрий Песков. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Российские военные находятся в постоянном контакте со всеми сторонами и готовы немедленно оказать гуманитарную помощь. А вот обсуждение ситуации в Совбезе ООН демонстрирует раздражение среди партнеров по НАТО.
Французская идея провести в Совбезе консультации по поводу турецкой операции "Оливковая ветвь", настолько не понравилась Анкаре, что министр иностранных дел Турции сравнил своих же союзников по НАТО с террористами. России, в отличие от западных стран, в этом вопросе не приходится проявлять чудеса дипломатической эквилибристики. Позиция наших дипломатов по таким вопросам всегда однозначна, что вновь подтвердили и в Кремле.
"Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу. По-прежнему основополагающим считаем принцип сохранения территориальной целостности Сирии", — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пока что он под ударом. Турецкие военные уже заняли 69 сирийских населенных пунктов. Курдские "Силы народной самообороны" выбиты еще из одиннадцати. Под контролем Анкары и три стратегических высоты, без взятия которых бросок на Африн был бы невозможен. На занятых территориях спешно обустраивают временные базы.
Новый всплеск — прямое следствие непродуманной политики Вашингтона. Заигравшиеся в послевоенное переустройство Сирии американцы для контроля над северо-восточной частью этой страны собирались отрядить тридцатитысячный контингент на базе так называемых курдских сил пограничной охраны. Охрана границы, конечно, была предлогом, но беспокойство своего же союзника по НАТО, у которого под носом возникал потенциальный очаг нестабильности, США сначала недооценили, а потом и просто проигнорировали. У Анкары не осталось выбора.
"США взяли курс создания альтернативных власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые и не афишируемые поставки современных вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ним сотрудничают, прежде всего, Силам демократической Сирии, опирающимся на курдское ополчение. Одновременно уже давно США всячески отваживают курдов, с которыми сотрудничают, от диалога с Дамаском. Ничего не остается, как предположить, что это либо непонимание всей ситуации, либо провокации", — оценил действие американских партнеров министр иностранных дел России Сергей Лваров.
К тому же операция кровавая. Несут потери и наступающие. Курды сообщают об уничтожении четверых турецких солдат и минимум одного танка. Напряженности добавляет и обещание уже курдов иракских оказать своими соплеменникам вооруженную поддержку. Не собирается останавливаться и Анкара. Семитысячная группировка военных будет увеличена еще как минимум на одну тысячу солдат и офицеров. Впрочем, никто из них в Сирии после окончания операции не задержится. Так, во всяком случае, обещают турецкие власти.
"Когда все закончится, мы вернемся назад. Мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться там. Для этого нам не нужно признание от кого-либо. Турция не имеет никакой идеи оккупировать какую-либо страну. Все наши люди поддерживают нашу операцию в Африне", — подчеркивает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
В город, тем временем, вошел турецкий спецназ при поддержке танков.
Самая яркая иллюстрация к устроенному США хаосу — боевые вылеты с натовской авиабазы "Инджирлик". В одно и то же время турецкие самолеты отправляются оттуда бомбить курдских союзников Вашингтона на западе Сирии, а американские — поддерживать курдов на ее востоке.
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