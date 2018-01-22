Тюремщики во Франции объявили забастовку

Во Франции на работу не вышли сотни тюремных надзирателей.

Как передает телеканал "Россия 24", в Марселе охранники жгли костры прямо у входа в тюрьму и заблокировали вход в нее.

Причина беспорядков — нападение заключенного-исламиста на трех надзирателей на севере страны. Теперь они требуют создать в тюрьмах отдельные блоки для таких заключенных, которых должен охранять специально обученный персонал.

При этом, как передает РИА Новости, полуторачасовая беседа представителей профсоюзов тюремщиков с министром юстиции Пятой республики Николь Беллубэ не закончилась прекращением протестных акций.

Мадам министр заявила, что на кону — безопасность французов и предложила 23 января продолжить переговоры, чтобы найти выход из сложного положения.

Поводом для акции протеста послужило нападение на трех надзирателей тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) 11 января со стороны заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. Буйный зек ранил представителей пенитенциарной системы.

При этом на фоне акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных.