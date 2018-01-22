На юго-востоке Подмосковья горит мебельный цех

Крупный пожар в Подмосковье. В Воскресенском районе в деревне Юрасово горит цех по производству мебели. Огонь охватил тысячу квадратных метров. С возгоранием борются пожарные.

В огне оказалось строение 142 на Центральной улице, уточняет ТАСС. Пострадавших на пожаре нет. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать короткое замыкание или нарушение правил производственной безопасности.