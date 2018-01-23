Руководство Федерации спортивной гимнастики США ушло в отставку

Сексуальный скандал в женской сборной США по спортивной гимнастке привел к переменам в руководстве федерации. Сразу три высокопоставленных чиновника организации были вынуждены покинуть свои посты.

Скандал грянул после того, как выяснилось что врач женской сборной Ларри Нассар приставал с гимнасткам. За тридцать лет рабы со сборной США от домогательств медика пострадали более сотни спортсменок. Кроме того, Нассар был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение и распространение детской порнографии.

Но наказанием одного Нассара дело не ограничилось. Были вынуждены оставить свои должности в Федерации гимнастики США глава совета управляющих Пол Парилла, его заместитель Джей Биндер и финансовый управляющий Битси Келли. Президент Федерации Керри Перри сохранила свой пост.