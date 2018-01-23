Итальянец, открывший стрельбу по прохожим, скончался

Итальянец, который с балкона открыл стрельбу по прохожим в городе Беллона (провинция Казерта, южная область Кампания), скончался. Такие данные сообщили представители службы карабинеров города Казерта.

Ранее правоохранители Казерты сообщали, что мужчина находится при смерти после попытки покончить с собой.

Вечером 22 января мужчина, вооруженный ружьем, забаррикадировался в своей квартире. Сначала он кричал, что убил свою жену, а после начал стрелять по собравшейся толпе, чем вызвал панику среди местного населения. Его 14-летняя дочь смогла убежать. В результате стрельбы были ранены пять человек, в том числе карабинер, прибывший на место ЧП.

Правоохранители, попавшие в квартиру после штурма, обнаружили мужчину мертвым. У него было ружье и другое оружие.

Чуть позже жену стрелявшего нашли убитой. Троих раненых госпитализировали, передает РИА Новости.