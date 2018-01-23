Очередной промах Порошенко: "Донбасс топчет "сапог украинского оккупанта"

Петр Порошенко сказал, что думает по поводу скандального закона. На днях Верховная рада одобрила документ о реинтеграции Донбасса. Украинский президент назвал его "технологией возвращения региона под суверенитет республики". По сути, прописан только силовой сценарий. Закон дает право Порошенко использовать вооруженные силы без санкции парламента. Все упоминания о Минских соглашениях исчезли. При этом Порошенко утверждает, что документ, якобы, им не противоречит. Но даже в Европе с ним не все согласны.

Еще один показательный момент. Порошенко, комментируя ситуацию, заявил, что "украинскую землю и Донбасс топчет "сапог украинского оккупанта", передает "Россия 24". Оговорку встретили аплодисментами.

На это высказывание последовал комментарий официального представителя МИДа России. Мария Захарова отметила, что давно пора было назвать вещи своими именами, и лучше, чем это сделал Петр Порошенко, и не придумаешь.

Стоит заметить, что Порошенко — мастер слова. В конце декабря 2017 года он сказал: "Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем сами украинцы".