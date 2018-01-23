Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за продление финансирования правительства до 8 февраля. Таковы результаты голосования. За законопроект проголосовало большинство сенаторов, передает РИА Новости. В противном случае в неоплачиваемый отпуск отправились бы 800 тысяч государственных служащих.

Теперь законопроект должен поступить в палату представителей.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая на брифинге, сообщила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать этот законопроект, как только он к нему поступит. Как отметила Сандерс, президент продолжил беседы по следующим шагам для проведения иммиграционной реформы.

Сам американский лидер сообщил, что его администрация будет продолжать работу по разрешению проблемы нелегальной миграции. "Мы достигнем долгосрочной сделки по иммиграции, только если она будет хорошей для нашей страны", — подчеркнул Трамп.

20 января федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций из-за отсутствия бюджета. Демократы и республиканцы в сенате не могут договориться по поводу ряда бюджетных параметров, в том числе мер по иммиграции. С 1 октября (начала финансового года) временные бюджеты на ограниченный срок принимались уже трижды. Однако на этот раз разногласия не позволили вовремя завершить переговоры. "Закрытие" федерального правительства – редкое, но не беспрецедентное явление в Соединенных Штатах Америки. В последний раз это случилось осенью 2013 года. Тогда был нанесен ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Сейчас, как и в 2013 году, обе партии обвиняют друг друга в бюджетном кризисе.