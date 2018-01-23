Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства

Сенат США проголосовал за продление финансирования правительстваЧитайте нас в Telegram
Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за продление финансирования правительства до 8 февраля. Таковы результаты голосования. За законопроект проголосовало большинство сенаторов, передает РИА Новости. В противном случае в неоплачиваемый отпуск отправились бы 800 тысяч государственных служащих.
Теперь законопроект должен поступить в палату представителей.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая на брифинге, сообщила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать этот законопроект, как только он к нему поступит. Как отметила Сандерс, президент продолжил беседы по следующим шагам для проведения иммиграционной реформы.
Сам американский лидер сообщил, что его администрация будет продолжать работу по разрешению проблемы нелегальной миграции. "Мы достигнем долгосрочной сделки по иммиграции, только если она будет хорошей для нашей страны", — подчеркнул Трамп.
20 января федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций из-за отсутствия бюджета. Демократы и республиканцы в сенате не могут договориться по поводу ряда бюджетных параметров, в том числе мер по иммиграции. С 1 октября (начала финансового года) временные бюджеты на ограниченный срок принимались уже трижды. Однако на этот раз разногласия не позволили вовремя завершить переговоры. "Закрытие" федерального правительства – редкое, но не беспрецедентное явление в Соединенных Штатах Америки. В последний раз это случилось осенью 2013 года. Тогда был нанесен ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Сейчас, как и в 2013 году, обе партии обвиняют друг друга в бюджетном кризисе.
-
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Mercedes-Benz назвал российские цены на новый CLS
- Кроссоверы Hyundai Tucson: новые цены и комплектации
- Хит-парад. Самые интересные новинки Детройта, которые приедут в Россию
- Dodge готовит по-настоящему "адский" пикап
-
Владимир Шаинский похоронен на Троекуровском кладбище
- Песков - о кайфе, удаче и красных штанах
- Француз по лютому морозу едет на велосипеде в Оймякон
- Британская принцесса помолвлена с управляющим ночным клубом
- Робота-продавца уволили за глупые шутки
- Набеги макак-крабоедов разоряют монахов и деревни в Таиланде
-
Страны ОПЕК+ сохранят соглашение до конца 2018 года
- Сенат США вновь попытается принять временный бюджет
- "Закон Яровой" будет смягчен по срокам и требованиям
- Почему цены на нефть остаются высокими?
- Китай призвал Россию вместе противостоять США
-
Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лица
- Совет Европы требует от России заплатить взнос в бюджет
- "Закон Яровой": операторам разрешили сэкономить
- Африн разделения: "Оливковая ветвь" поссорила Турцию с союзниками по НАТО
- Вучич поддержал косовских сербов как мог
-
Лайнер едва не скатился в море
- Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Поножовщина в пермской школе: пострадали учительница и 8 детей
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Блокчейн и видеоигры намного ближе, чем вы думаете
- Сенсация: исследование доказало, что геймеры - нормальные люди
- Топ-10 игр, которые могут показать на Е3 2018
- Facebook получила эксклюзив на трансляцию ESL Pro League и ESL One
- Лучшая клавиатура для PUBG... или худшая
-
Создан первый синтетический вирус оспы
- 8 в 1: простой анализ крови выявит сразу несколько видов рака
- Геохимики нашли древнейший кислородный оазис
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Живые богини Непала
- Тест: пустили бы вас в порядочный дом XIX века
- Забытые русские путешественники XVIII века
- Неудачные селфи медведя-неумехи с острова Врангеля
- Как якорь удерживает на месте огромный корабль
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
В Африне в ходе операции погиб турецкий военный
Итальянец расстрелял жену и толпу прохожих
Как получить льготы по оплате ЖКХ
На Ломоносовском проспекте расстреляли прохожего
Служу России. Президент внес изменения в армейский устав
Владимир Шаинский похоронен на Троекуровском кладбище Москвы
Брак по факту: Мизулина назвала идею вредительской
60 минут. Война на границах с Россией
Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лица
Блогер попал мячом в корзину с высоты 200 метров. Видео
В Москве убирают бетонные блоки
Сечин: Шредер не берет деньги за работу в "Роснефти"
Пучдемон намерен сформировать правительство Каталонии
Париж атаковали полчища крыс. Видео
Порошенко заговорил об украинских оккупантах в Донбассе
Крошечная структура поможет лучше слышать под водой
Игра про подлодку "Курск" выйдет в этом году
Скончалась дочь художника Михаила Шемякина
Власти США обеспокоены чередой смертей порнозвезд
Путин назначил Грушко замминистра иностранных дел
Симоньян: американские медиа в России полностью предвзяты
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Дмитрий Песков
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере