Facebook: 80 тысяч постов россиян повлияли на президентские выборы в США

Facebook насчитал 80 тысяч постов, которые за два года, якобы, написали россияне, чтобы повлиять на президентские выборы в США. Записи увидели более ста двадцати миллионов американцев. И теперь социальная сеть решила требовать идентификацию от организаций, размещающих связанную с выборами рекламу в социальной сети.

В руководстве Facebook заявили, что недооценили степень опасности "использования сторонними игроками социальных СМИ в качестве информационного оружия", сообщает "Россия 24". Компания считает важным сообщать, кто именно оплачивал ту или иную рекламу в соцсети, таким образом, Facebook рассчитывает сохранить доверие своих пользователей.