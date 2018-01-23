Футболист "Зенита" Кришито намерен вернуться в Италию

Итальянский защитник питерского "Зенита" Доменико Кришито собирается расстаться с клубом ради возвращения в Италию. Сообщается, что игроку было предложено продлить с "сине-бело-голубыми" действующее до лета 2018 года соглашение, однако итальянец отклонил этот вариант.

Главным претендентом на 31-летнего футболиста является "Дженоа" – родной клуб Кришито, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио. Предполагаемый переход может осуществиться либо в нынешнее трансферное окно, либо летом, когда текущий контракт с "Зенитом" истечет, а сам игрок станет свободным агентом.

Напомним, что Кришито выступает за питерцев с 2011 года. В его активе 212 игр и 18 забитых голов. В составе клуба из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России, Суперкубка России и один раз завоевывал Кубок России.