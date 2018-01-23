Макарова и Веснина вышли в полуфинал парного Australian Open

На проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) состоялись матчи ¼ финала в парных соревнованиях. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, "сеяные" на турнире под вторым номером, смогли пробиться в полуфинал соревнований.

Российские теннисистки встречались с канадо-китайским дуэтом Габриэла Дабровски/Сюй Ифань. В трех сетах Макарова с Весниной добились победы со счетом 0:6, 6:1, 7:6 (7:2). Соперницы провели на корте 2 часа 9 минут.

Теперь за выход в финал парных соревнований россиянки сразятся с румынками Ириной-Камелией Бегу и Моникой Никулески. Игра состоится 25 января.