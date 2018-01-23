Australian Open. Британец Эдмунд выбил экс-бойфренда Шараповой

Очередной жертвой сенсации от "несеяного" игрока на Открытом чемпионате Австралии по теннису стал болгарин Григор Димитров. Бывший бойфренд Марии Шараповой имел третий номер в сетке турнира, но проиграл 49-й ракетке мира британцу Кайлу Эдмунду.

Матч завершился в четырех партиях со счетом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 23-летнего англичанина. Эдмунд впервые обыграл игрока из Топ-10 мирового рейтинга и впервые вышел в полуфинал турнира "Большого Шлема". До сих пор лучшим результатом британца было участие в четвертом круге US Open-2016.

Специалисты подсчитали, что Эдмунд уже по ходу Australian Open может стать первой ракеткой Великобритании, если выйдет в финал. Он в этом случае опередит в рейтинге Энди Маррея, который турнир в Мельбурне пропускает. И в любом случае победитель Димитрова впервые в карьере поднимется в Топ-30 классификации АТР.