2017 год стал для "Галс-Девелопмент" самым успешным за всю историю компании

В компании "Галс-Девелопмент" подвели предварительные итоги 2017 года. Поступления от арендной деятельности и продажи недвижимости составили рекордные 56 миллиардов рублей, на 42% превысив финансовые показатели 2016 года (39,5 миллиарда рублей). Продажи жилой недвижимости принесли компании 12,8 миллиарда рублей, реализация многофункциональных комплексов — 34,2 миллиарда рублей. Общий объем проданных площадей в 2017 году составил более 260 тысяч квадратных метров. В 2015-2017 годах совокупные денежные поступления "Галс-Девелопмент" составляли 116,6 миллиарда рублей.

"Финансовый результат 2017 года является одним из самым успешных за всю историю компании. Сбалансированный портфель жилых и коммерческих активов, профессиональный менеджмент, высокое качество возводимых объектов, эффективные механизмы реализации недвижимости — все это обеспечивает устойчивое развитие компании "Галс-Девелопмент". В 2018 году мы планируем завершить строительство квартала "Искра-Парк" и жилого комплекса "Достояние", а также планируем приступить к реализации новых проектов и инвестировать в развитие проектов 16 миллиардов рублей", — рассказал Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент".

В 2017 году компания сдала в эксплуатацию 240 тысяч квадратных метров (вторая очередь ЖК "Наследие", элитный квартал "Театральный дом", МФК "IQ-квартал") и совершила ряд крупных сделок в сегменте коммерческой недвижимости. В начале года "Галс-Девелопмент" завершила сделку с консорциумом покупателей с участием компании MALLTECH по продаже ТРК "ЛЕТО" в Санкт-Петербурге, реализовала административно-офисное здание в комплексе "Сады Пекина" и часть площадей в БЦ SkyLight. Продажа офисных площадей в составе МФК "IQ-квартал" Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) стала самой крупной сделкой рынка коммерческой недвижимости за последние несколько лет. Сумма сделки составила почти 25 миллиардов рублей.

Лидерами продаж жилой недвижимости в 2017 году стал жилой комплекс "Наследие" (второй и третий этапы) и городской квартал "Искра-Парк", на которые совокупно пришлось 46% от общего объема поступлений. Около 34% от объема продаж жилой недвижимости приходится на элитные проекты компании. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию комплексов "Театральный дом" и "IQ-квартал" обеспечило двукратный рост продаж апартаментов в данных объектах. Объем продаж коммерческой недвижимости во всех жилых комплексах за 2017 год вырос в 2 раза и составил почти 5 миллиардов рублей.

В 2017 году компания "Галс-Девелопмент" получила 12 профессиональных наград и премий, в числе которых Urban Awards, RREF Awards, "Рекорды рынка недвижимости", FIABCI Prix d’Excellence Awards и др. Президент компании Сергей Калинин назван самой влиятельной персоной рынка коммерческой недвижимости по версии журнала CRE. По итогам ежегодного рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" Сергей Калинин занял первое место среди высших руководителей строительной отрасли. Пять вице-президентов компании "Галс-Девелопмент" стали лучшими топ-менеджерами России в рамках своих функциональных направлений.