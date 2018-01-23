Шипулин и Устюгов пока не приглашены на Олимпийские игры-2018

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в списке приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов нет нескольких лидеров из разных видов спорта. В частности, функционер назвал фамилии биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

"Увы, в предоставленном нам накануне списке не оказалось нескольких ключевых российских спортсменов по нескольким видам спорта, — признается Поздняков, слова которого приводит официальный сайт ОКР. – Например, Виктор Ан, Сергей Устюгов или Антон Шипулин не были вовлечены в расследования комиссии Дениса Освальда, не были замешаны в тех или иных допинговых скандалах, о чем свидетельствует история их проб – все ранее сданные тесты доказывали их "чистоту". Несмотря на это их имена в шорт-листе потенциальных участников Олимпийских игр отсутствуют".

"Сегодня мы направляем в МОК официальный запрос касательно конкретных причин отсутствия лидеров сборных команд по ряду видов спорта. В соответствии с решениями исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов, однако при этом причины отказа должны быть разъяснены самим атлетам".

Напомним, что на Олимпиаду могут отправиться не подвергавшиеся ранее дисквалификациям российские спортсмены, которые также не имеют допинговой истории. Окончательный список атлетов из России огласят в конце января.